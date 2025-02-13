14 kulüpten 58 transfer

TRENDYOL Süper Lig takımları, 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı A.Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.

Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu. Galatasaray Carlos Cuesta (Genk), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Mario Lemina (Wolverhampton), Alvaro Morata (Milan-Kiralık), Przemyslaw Frankowski (Lens), Eren Elmalı (Trabzon), Arda Ünyay (Ankaragücü) ile anlaşırken Fenerbahçe Diego Carlos (A.Villa), Anderson Talisca (Al-Nassr), Milan Skriniar (PSG-Kiralık) ve Ognjen Mimovic (Kızılyıldız) ile anlaştı.

Beşiktaş Keny Arroyo (Independiente) ve Elan Ricardo'yu (CD La Equidad) alırken Trabzonspor Danilo Sikan (S.Donetsk), Oleksandr Zubkov (S.Donetsk), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK) ve Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna kattı. (Ajaccio). Göztepe ise Emersonn (A.Paranaense) ve Furkan Bayır'a (Alanyaspor) imza attırdı.