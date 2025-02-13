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14 kulüpten 58 transfer

Süper Lig’de ara transfer döneminde imzalar peş peşe geldi. G.Saray ve Konyaspor toplam 7 transferle en çok takviye yapan takım oldular.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

14 kulüpten 58 transfer

TRENDYOL Süper Lig takımları, 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı A.Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.

14 kulüpten 58 transfer

Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu. Galatasaray Carlos Cuesta (Genk), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Mario Lemina (Wolverhampton), Alvaro Morata (Milan-Kiralık), Przemyslaw Frankowski (Lens), Eren Elmalı (Trabzon), Arda Ünyay (Ankaragücü) ile anlaşırken Fenerbahçe Diego Carlos (A.Villa), Anderson Talisca (Al-Nassr), Milan Skriniar (PSG-Kiralık) ve Ognjen Mimovic (Kızılyıldız) ile anlaştı.

14 kulüpten 58 transfer

Beşiktaş Keny Arroyo (Independiente) ve Elan Ricardo'yu (CD La Equidad) alırken Trabzonspor Danilo Sikan (S.Donetsk), Oleksandr Zubkov (S.Donetsk), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK) ve Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna kattı. (Ajaccio). Göztepe ise Emersonn (A.Paranaense) ve Furkan Bayır'a (Alanyaspor) imza attırdı.

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