Denizlispor’da başkan tepkili

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 10 puana ulaşan Denizlispor kurtuluş yolunda camianın umutlarını arttırırken, başkan Erhan Ergil tepkili. Ergil, destek için randevu taleplerine cevap vermeyenlerle ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ergil, randevu vermeyenlere bu kez randevusuz gideceğini açıkladığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi: Boşa geçen bir gün daha. Yine randevulara dönüş yok. Yarından itibaren randevusuz gidiyorum. Makamlara, iş adamlarına. Sosyal medyacıyı da yanıma alıyorum. Kapılar kapalı ise kapının tanıtımını yaparız, ya da içirirlerse beklerken içtiğimiz çaya puan veririz ve döneriz. Halk da size puan verir artık. Ben Denizlispor başkanıyım! Defalarca kere randevu istediğim kişiler oldu. Cevap dahi yok! Destek verirsiniz vermezsiniz tercih meselesi. Ama bir derdim var diyen kişi, bırakınız Denizlispor başkanı, vatandaş bile olsa dinlenmeli" dedi.

HEDEF İSTİKRAR

Son olarak Erciyes 38 FSK'yı yenen Denizlispor, galibiyet serisi yakalama peşinde. Lig'de 11 puanla düşme hattında en yakın rakibi Büyükçekmece Tepecikspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşil-siyahlılar, adeta 6 puanlık maça odaklandı. Horoz, deplasmanda oynayacağı Tepecikspor'u da mağlup ederek hem istikrar yakalamak, hem de ligde ikinci deplasman galibiyetini almak istiyor.