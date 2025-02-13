Zafer gecemiz olsun

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play- Off turu ilk maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe zafer için sahneye çıkıyor. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray saat 23.00'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AFAS Stadı'nda oynanacak zorlu randevuyu Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Aslan'ın bugünkü maçta gol yollarındaki en önemli kozu yeni transferi Alvaro Morata olacak, Kanarya ise Talisca ve En-Nesyri ile galibiyet kovalayacak.

EKSİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yok. Teknik direktör Okan Buruk, Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osimhen, Torreira ile Sanchez'den de yararlanamayacak. Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de bugün sahaya çıkamayacak. Sarı-lacivertliler ise Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail, Çağlar ve Djiku forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

RÖVANŞLAR 20 ŞUBAT'TA

Temsilcilerimiz iki ayaklı turun ilk maçında avantajlı skoru elde ederek rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı Play- Off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.