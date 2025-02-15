İzmirliler filede sahnede

SMS Grup Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden iki başarılı ekip bugün parkeye çıkıyor. Bu sezon 19 mücadelede parkeden 11 kez üstün taraf olarak ayrılan Arkas, rakiplerine 8 kez de diş geçiremezken 6. sırada yer alıyor. Oynadığı son 2 maçında Galatasaray'ı 3-1, Alanya Belediyespor'u (D) ise 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Arkas Spor bugün evinde Türşad ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4'e kalma şansını büyük ölçüde yitiren 6'ncı sıradaki Arkas Spor, rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

ALTEKMA GURBETTE

Ligde bu sezon oynadığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 da mağlubiyet alarak 7. basamakta yer alan Altekma ise deplasmanda ter dökecek. Geçen hafta evinde İstanbul Gençlikspor'a 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir ekibi lider Ziraat Bankkart ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki müsabaka 16.00'da başlayacak.