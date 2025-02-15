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İzmirliler filede sahnede

Efeler Ligi’nde mücadele eden iki İzmir ekibi bugün parkeye çıkıyorArkas Spor evinde Türşad ile karşı karşıya gelecek. Altekma ise deplasmanda lider Ziraat Bankkart ile kozlarını paylaşacak. Maçlar saat 16.00’da başlayacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmirliler filede sahnede

SMS Grup Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden iki başarılı ekip bugün parkeye çıkıyor. Bu sezon 19 mücadelede parkeden 11 kez üstün taraf olarak ayrılan Arkas, rakiplerine 8 kez de diş geçiremezken 6. sırada yer alıyor. Oynadığı son 2 maçında Galatasaray'ı 3-1, Alanya Belediyespor'u (D) ise 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Arkas Spor bugün evinde Türşad ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4'e kalma şansını büyük ölçüde yitiren 6'ncı sıradaki Arkas Spor, rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

ALTEKMA GURBETTE

Ligde bu sezon oynadığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 da mağlubiyet alarak 7. basamakta yer alan Altekma ise deplasmanda ter dökecek. Geçen hafta evinde İstanbul Gençlikspor'a 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir ekibi lider Ziraat Bankkart ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki müsabaka 16.00'da başlayacak.

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