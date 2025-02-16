2. Lig’de kritik pazar

Nesine 2. Lig'de Ege temsilcileri bugün birbirinden zorlu maçlarda 3 puan kovalayacak. Beyaz Grup'ta evinde son 2 maçı kazanan ve Fethiyespor deplasmanından da puanla dönen Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda grubun güçlü ekiplerinden Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Aynı gruptaki bir diğer İzmir ekibi Altınordu ise, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Sincan Bld. Ankaraspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 24 Erzincan deplasmanından farklı galibiyetle dönerek üst üste ikinci 3 puanını alan kırmızı-lacivertlilerde hedef yeni galibiyet serisini sürdürmek olacak. Geçtiğimiz hafta Altay'a puan veren Fethiyespor da, zorlu Karaköprü Belediyespor karşısında galibiyet kovalayacak.

DİŞLİ RAKİPLER BEKLİYOR

Kırmızı Grup'ta ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle Serik Bld'yi liderlikten eden Bucaspor 1928, ligin son sırasındaki Giresunspor deplasmanında da kazanarak yeni bir seri başlatma hedefinde. Son 4 maçında sadece 1 puan alabilen Ülkea Nazillispor ise, Arnavutköy Belediyesi'ne konuk olacak. Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor, evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. 41 puanlı Menemen FK ise 1 basamak üstünde yer alan Elazığspor'u konuk edecek. Karaköprü-Fethiye maçı 13.00'te, diğer maçlar ise 14.00'te başlayacak.