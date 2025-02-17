Bucaspor hata yapmadı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda ligin son sırasında yer alan ve zor günler geçiren Giresunspor'u mağlup etti: 2-1. Son üç maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra geçen hafta evinde lider Serik Belediyespor'u mağlup ederek kendine gelen sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte ikide iki yaparak iddiasını bir kez daha gösterdi. 31. dakikada Çağrı Ortakaya attığı golle İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 Bucaspor üstünlüğüyle bitti. Yeşilbeyazlılar, 65'te Ertuğrul Şenlikoğlu attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. Müsabakanın son anları nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Tüm hatlarıyla rakip kaleyi abluka altına alan sarı-lacivertliler 89'da Cebrail İrtürk'ün attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.