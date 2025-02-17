Eyüp 90+2’de yıkıldı

TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında yapılan ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı 1-1 sona erdi. İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta devreye gidilirken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda iki ekip de çok sayıda pozisyon yakaladı. 52'de Ampem'in ceza yayı içinden şutunda top az farkla kaleci Bilal'in solundan auta çıktı. 56'da Karimi'nin hatalı pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor uzak köşeye plaseyle takımını öne geçirdi. 59'da Cardoso'nun şutunu Umut Meraş çizgi üzerinden çıkardı. 66'da Karimi'nin sağ çaprazdan şutunu kaleci Berke kornere çeldi. 85'te Mane'nin uzak köşeye plasesini yine Berke çeldi. 90+2'de Kartal Kayra'nın soldan kullandığı kornerde altı pasın gerisinde yükselen Attamah kafayla topu filelere gönderdi ve maç 1-1 sona erdi.