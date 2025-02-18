Fener’den müthiş seri

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı. Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe daha sonra oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Ç.Rize, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında 3 puanı kazanan taraf oldu. Beşiktaş ve Bilbao yenilgilerinden sonra teknik direktör Jose Mourinho adeta bir 'aydınlanma' yaşadı. Tek forvete veda eden Portekizli teknik adam, üçlü savunma ve çift forvetli sisteme geçiş yaptı. Ligdeki son 7 maçından galip ayrılan Mourinho, R.Madrid'in başında Nisan-Mayıs 2012'den bu yana ilk kez üst üste 7 lig galibiyeti aldı. Fenerbahçe iç sahada çıktığı son 8 Süper Lig maçını da kazanırken Mourinho, Vitor Pereira'nın Kasım 2015 ila Mart 2016 arasında üst üste 8 galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör rekorunu da egale etti.

OĞUZ AYDIN BU SEZON 5. GOLÜNÜ ATTI

FENERBAHÇE'NİN 24 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında takımının 2. golünü attı. Bu maçta sol kanat bek olarak görev alan Oğuz, ligdeki gol sayısını 5 yaptı. Bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun iki de asisti bulunuyor.