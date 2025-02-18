Süper Lig’de Banza savaşı

Profesyonel liglerde ara transfer dönemi sona ermesine rağmen, Süper Lig'in devleri yaz transfer dönemi için şimdiden girişimlere başladı. Şampiyonluk yarışını en önde götüren Galatasaray ve Fenerbahçe ile, yarıştan erken kopan Trabzonspor'un yolları yaz transfer dönemi öncesi kesişti. Bordo-mavililerin sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak renklerine bağladığı, Simon Banza için kıyasıya bir bonservis savaşı başladı. Karadeniz ekibi performansından oldukça memnun kaldığı Kongolu golcüsünün bonservisini almak için girişimlere başlamıştı.

Bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro'ya kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlama kararı aldı. Ancak Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun uzun süredir izlettiği, Okan Buruk'un da beğendiği Banza için iki kulüp de dirsek teması kurdu. Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk yüksek bonservis bedeli, Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun 40 yaşına girecek olması nedeniyle iki ezeli rakip Simon Banza'yı yakın mercek altına aldı.

KARADENİZ EKİBİ ISRARCI

Ancak geçen sezon Southampton'dan kiraladığı yıldız golcü Paul Onuachu'yu takımda tutamayan Karadeniz temsilcisi, bu kez Simon Banza'yı bırakmaya niyetli değil. Fransa'da Lens altyapısıda yetişen Simon Banza burada profesyonel olurken Beziers ve Famalicao formalarını da terletti. Futbolcu Demokratik Kongo Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.

MARSİLYA'YA RET GELDİ

Bonservisi Portekiz ekibi Braga'da bulunan Simon Banza için Fransız ekibi Marsilya da devrede. Ara transfer döneminde Marsilya'nın 25 milyon Euro'luk teklifini az bulan Braga yönetiminin, Süper Lig'in devlerinin ilgisine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

TRABZON'UN KABUSU GURBET

TRABZONSPOR, Süper Lig'de iç sahadaki iyi performansıyla dikkat çekerken, deplasmanda ise ciddi bir düşüş yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de dış sahada oynadığı 11 maçta galibiyet alamazken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sıfır çekti. Trabzon evinde ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak adeta bir güç gösterisi yaptı. Trabzonspor'un toplamda kazandığı 29 puanın 24'ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Karadeniz ekibi teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahadaki şanssızlığını kırmak istiyor.