Adım adım rekora

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, sezon başından bu yana sergilediği müthiş performansla kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Ligde 15, tüm kulvarlarda 23 gol atan yıldız oyuncu 1 gol daha atması durumunda Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek. İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak ve profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçın 7'sinde 12 gol atan En Nesyri, son olarak Kasımpaşa karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, yeni yılda tam 9 defa ağları havalandırdı. Avrupa'nın 10 büyük liginde, 2025'te Fenerbahçe'nin golcüsünden daha fazla fileleri sarsan bir oyuncu bulunmuyor. Premier Lig'de krallık yarışında zirvede yer alan Liverpool'lu Salah, yıl başından bu yana 6 gol sevinci yaşadı. 21 golle Bundesliga'nın en skoreri olan Bayern'in forveti Haryr Kane, bu sene 7 kez ağları sarstı. İtalya'nın en golcüsü Atalanta'lı Mateo Retegui 8 gol attı. İspanya'da Barcelona'lı Lewandowski 3, Real Madrid'li Mbappe 7 defa fileleri havalandırdı. Fransa Ligi'nde ise PSG'li Dembele'nin 2025'te 8 golü bulunuyor.

ANDERLECHT MAÇINA İSVİÇRELİ SCHARER

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadelede Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Luca Cibelli olacak.