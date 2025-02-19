En kritik viraj

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek 7 maç sonra kazanan ve kümede kalma yolunda umut tazeleyen 20 puana sahip 17. sıradaki Bodrum FK gözünü seri galibiyetlere çevirdi. Muğla ekibi, üst üste iki hafta düşme potasındaki direkt rakipleriyle mücadele edecek. Bu hafta evinde 13 puana sahip 18. sıradaki Hatayspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından ise 3 puanla son basamağa demirleyen Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu iki kritik maçtan da galibiyet bekleyen Bodrum, kazandığı takdirde lige tutunma yolunda önemli mesafeler kat edecek.

HEDEF 10 PUAN OLACAK

İki rakibini yenip 3'te 3 yapmayı hedefleyen Ege ekibi, Göztepe ve Başakşehir sınavlarıyla birlikte toplamda 10 puanı hanesine yazdırmayı başaracak. Jose Morais'in göreve gelmesiyle Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puan çıkaran Bodrum FK, 15'inci Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

KADIN TARAFTAR VE ÖĞRENCİLERE BİLETLER 48 TL

Yeşil-beyazlı yönetim, kritik haftalarda taraftarının desteğini almak için kampanya yaptı. Muğla ekibinin kurmayları, kadın ve öğrenciler için bilet fiyatlarını 48 liraya indirdi. Satışa çıkan biletlere yoğun talep olduğu ifade edilirken, Bodrum FK'nın bu kritik karşılaşmayı kapalı gişe oynaması bekleniyor. Lige tutunmak için gelecek haftalarda 12. adamı yanında görmek isteyen Bodrum'un bu kampanyaların çerçevesini genişleterek sürdüreceği gelen bilgiler arasında.

GÖZLER CELAL'DE

Muğla ekibinin altyapı patentli suskun golcüsü, Hatay maçında gol ümidi olarak sahaya çıkıp zincir kıracak.

TrendyoL Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i yenerek çıkışa geçen Bodrum FK'da herkes Celal'den gol bekliyor. Yeşil-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve adını efsaneler arasında yazdıran Celal Dumanlı, bu sene Süper Lig'de henüz gol üretme başarısını gösteremedi. 2015- 2016 sezonundan beri Bodrum FK forması giyen Celal, yeşil-beyazlı formayla Amatör Lig'den Süper Lig'e kadar çıktığı bütün profesyonel liglerde gol atma başarısı gösterdi. Taraftarın ve Bodrum halkının oldukça sevdiği deneyimli golcü, sadece devler arenasında skor üretemedi. Son haftalarda yakaladığı form ile şans bulmaya başlayan Celal'den 12. adam, bir an önce gol beklerken, tecrübeli golcü ise 'Süper Arena'da gol atarak adını tarihe not düşmek istiyor.