Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’dan hakem yorumu: O zaman hepsi yabancı olsun

G.Saray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı.... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak derbi heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sardı. Dev maç öncesinde hakem ataması ve kaosu şimdiden ortalığı germeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, nefeslerin tutulduğu kritik derbi maçı yerli hakem mi?, Yoksa yabancı hakemin mi? yöneteceği konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Fenerbahçe'nin, Ülker Stadı'nda 6 Kasım 2002 tarihinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihe geçen unutulmaz müsabakanın hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi yabancı hakem tartışmaları ile ilgili YENİ ASIR'a özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU KURTULACAK MI?"

"Yabancı hakem sahaya çıkınca Türk Futbolu kurtulacak mı?" diyen Çulcu, "Yabancı hakem kullanan ülkeler Yunanistan, Suudi Arabistan ve Katar. Şimdi de bizim gündemimiz de. Bu tabloya bakınca ne düşünüyorsanız, yabancı hakem konusu da o işte. Büyük futbol ekonomimizde her şey güllük gülistanlık, dört dörtlük de en önemli konu GS-FB maçını yerli mi, yabancı mı yönetsin. Yabancı yönetirse futbolumuz kurtulacak öyle mi? Amaç hakemliği düzletmek mi, yoksa daha fazla kullanmak mı?" dedi.

"Son yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu başkanları, MHK başkanı gibi hatta daha fazla hakemliğe el attılar" diyen ünlü eski hakem Çulcu 'Gelinen nokta içler acısı bir durum. Baş üstüne başkanım, emredersin başkanım düsturu ile hareket eden, asla direnç tavır ve bilgeliğini ortaya koyamayan, liyakati yetersiz, düşük profillerden oluşturulan yönetim modelleri hakemliğimizi iflasın eşiğine getirdi. Oyun başladıktan sonra kural değişmez. İlk yarıda derbiyi Türk hakemi yönetti. Fenerbahçe yabancı hakem konusunda ısrarcı. Galatasaray içeride seyirci avantajını kullanmak için serin bakıyor bu da en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.

"HER MAÇA YABANCI GELSİN"

Yabancı hakem uygulamasının tek maçla sınırlı olmaması gerektiğini ifade eden ünlü hakem Mustafa Çulçu, "Eğer gelecek de böyle yabancı hakem düşünülüyorsa şimdiden paket belirlenir, karar alınır. Bence yabancı olacaksa 'Tüm takımlar değerlidir', 'Tüm maçlara yabancı olsun' derim. Bu TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortak alacağı karar ile olur. Sosyal medyada herkes hakem. İki görüntüyü yan yana veya alt alta koyanın içinden maşallah bir Collina çıkıyor. Vuruyor da vuruyor. Bundan etkilenen kulüp yöneticileri, taraftarlar, dik duramayan hakem yöneticileri "Hakem feda projesi" ile ayakta durmaya koltuklarını muhafaza etmeye çalışıyor.

"BOŞ ÇUVAL DİK DURMAZ"

Türk hakemlerinin kendilerini bu futbol ikliminde güvende hissetmediklerini özellikle vurgulayan Çulcu, "Kokart ve kelle alma projesi ile hakemlik gelişmez, iyileşmez. Hakemlerin sahada dik durabilmesi, cesur kararlar verebilmesi için önce bağlı olduğu kurumuna inanması güvenmesi ve kendinin güvende olduğunu bilmesi ile olur. Boş çuval dik durmaz. Bu derece sert eleştiri ikliminde hakemliğimiz bitkisel hayatta. Eğer buna bir de yabancı hakem uygulaması gelirse Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Yabancı VAR hakemliği konusunda ise ilginç açıklamalarda bulunan Mustafa Çulcu, "Her ülke önce 'Kendi ligim' der. Kendi liginin başarısı için en iyilerini, yetenekli olanlarını içeride kullanır. Arta kalanları bize gönderir ki öyle yapıyorlar. Gelenlerle bizimkiler arasında başarı çizgisinde bir fark var mı? Yok. İşte en son Galatasaray-Adana Demirspor maçında Danimarkalı Jakob Sunderberg'i gördük. Utanmasak Kopenhag'a kadar arkasından koşturup kovalayacaktık. Bu hatayı bir Türk VAR yapmış olsaydı bugün hakemliği bitmişti. Ne kadar acı di mi? Biz de tek sorun kendi insanımıza güvenememek" yorumunda bulundu.

"HAKEMLER TEPKİ VERMELİ"

Çulcu, "Yabancı sevdasına yerli hakemler niye tepki vermiyorlar" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Hakemlerin sendikası TFFHG var. Ancak onlar da hiç tepki vermiyorlar." Halen federasyonda görevli, isminin açıklanmasını istemeyen eski hakemlerimizden biri ise G.Saray-F. Bahçe maçında yabancı hakem konuşulması, Türk futbolunun ve hakem camiasının büyük bir ayıbıdır. Bu ayıbı da temizlemek hakemlere düşer. Hakemlerin çıkıp hesap sorması gerekir. Hakemlik hiç bu kadar ayaklar altına alınmadı" dedi.

İŞTE ADI GEÇEN 10 YABANCI HAKEM

Spor kamuoyunda Galatasaray- Fenerbahçe maçını yabancı hakeme görev verilip verilmemesi tartışma yaratırken, kulislerde de ithal hakem isimleri de dolaşmaya başladı. İşte ezeli derbide görev yapacağı iddia edilen 10 yabancı hakem: Szymon Marciniak (Polonya), Anthony Taylor (İngiltere), Davide Massa (İtalya), Jesus Gil Manzano (İspanya), Francois Letexier (Fransa), Daniel Siebert (Almanya), Stephanie Frappart (Fransa), Slavko Vincic (Slovenya), Istvan Kovacs (Romanya), Facundo Tello (Arjantin).