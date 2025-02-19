Flaş iddia

İzmir'in Süper Lig'de mücadele eden köklü kulübü Göztepe uzun süredir mücadele verdiği tesis problemi için bir formül buldu. Göz-Göz'ün, Altınordu'nun Torbalı'da bulunan altyapı tesislerine talip olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İkinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı- lacivertli ekip, yatılı oyuncu barındırmama kararı alarak U14, U15 ve U17 takımlarını dağıtma kararı almıştı. Altınordu'nun gelecek vadeden yıldız oyuncuları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplere dağılırken, üç altyapı ekibinin antrenman yaptığı Torbalı'daki tesisler ise boş kaldı. Son dönemlerde yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin gözdesi halinde olan ve Göztepe'nin yarışmacı haklarına sahip olan Sport Republic firması olaya el attı. İnciraltı ve Torbalı'ya bir türlü arazi tahsis edemediği için tesis yapamayan Göz-Göz'ün Altınordu'nun dağılan tesislerine talip olduğu iddia edildi. İddialar gerçekleşirse Altınordu'nun uzun yıllar yürüttüğü yetiştirici misyonunu Göztepe üstlenecek. Gelecek günlerde tarafların görüşerek detayları konuşmak istediği ifade edildi. Şu an Torbalı tesisleri ile ilgili resmi bir hamle gerçekleşmezken, iki kulübün kaynaklarından da görüşmeye yönelik bir açıklama yapılmadı.

YABANCI TAKIMLARA KAPILARINI AÇTI

Altınordu, altyapı takımlarının dağılmasının ardından Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nin kapılarını kamp yapmak isteyen yabancı kulüplerin hizmetine sundu. Kırmızı-lacivertliler açıklama yayınlayarak, "Altınordu Futbol Kulübü, ülkemizin ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olan İzmir Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin akademilerine açıyor. Örneğin şu anda Rusya'nın en ünlü kulübü Zenit St. Petersburg'un U17, U6 ve U15 takımları kamp yapmaktalar. 89 kişilik kafileyle 2 hafta kalacaklar" ifadelerine yer verdi. Daha önce Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers ve Katar'dan Aspire Academy genç takımlarının tesislerde konakladığı hatırlatıldı.

ALPER TURSUN KENDİSİNİ BULDU

2. Lig Beyaz Grup'ta zirvenin 9 puan gerisinde 47 puanla 3. sırada yer alan Altınordu'da sol bek Alper Tursun, son iki haftada Erzincan (D) ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'a attığı iki golle takımının topladığı 6 puana direkt katkı sağladı. Sezonun ilk yarısında 2 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli savunma oyuncusu takımının bu 2 karşılaşmayı kaybetmesi nedeniyle buruk sevinç yaşamıştı. Alper bu kez attığı gollerin ardından galibiyet sevinci de yaşayarak moral buldu. Kırmızı-lacivertli ekibin zirve yarışına tutunmasında pay sahibi olan deneyimli defans oyuncusu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.