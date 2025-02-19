İzmir’in filede çifte heyecanı

KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Altınordu ve İzmirspor, 16 grupta yer alan 155 takım arasında isimlerini finale yükselen son 8 ekip arasına yazdırmayı başardı. Finalde B Grubu'nda yer alan İzmir ekipleri, 21-23 Şubat'ta Nevşehir'de oynanacak müsabakalar sonunda 1. Lig'e çıkacak 4 takım arasında yer almaya çalışacak. İki ekip, finalin ilk gününde cuma günü karşı karşıya gelecek. Grupta cumartesi günü Uğur Spor-Altınordu, İzmirspor- Afyon Belediyesi Yüntaş, pazar günü ise İzmirspor- Uğur Spor, Afyon Bld-Altınordu maçları oynanacak. İlk 2 sırayı alacak takımlar 1. Lig'e yükselecek.