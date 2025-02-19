Tire FK evine mutlu döndü

Nesine 3.Lig 2. Grup'ta, hanesine 3 hafta sonra 1 puan yazdıran Tire 2021 FK, Çayelispor deplasmanından mutlu döndü. Ligin ikinci yarısına Kelkit Hüriyet galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra çıktığı 3 maçı kaybetmişti. İzmir temsilcisi, 3 puan umutlarını ise evinde oynayacağı Mazıdağı Fosfatspor maçına taşıdı. 21 puanla 12. sırada bulunan Tire, 8. sırada bulunan 28 puanlı rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki hafta üst üste içerde oynayacaklarını belirten kulüp başkanı Hüma Yüksel, "Bu maçlardan 6 puan alarak korkulu rüya görmek istemiyoruz" diye konuştu.