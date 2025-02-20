Altay gönül alacak

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay, Karaköprü ile oynayacağı kritik maçta galip gelerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

ALINAN GALİBİYETLER UMUT OLDU

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, kümede kalma umutlarını tazelemeyi hedefliyor. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen mücadelesini sürdüren Altay, İzmir'de taraftarlarının önünde topladığı puanlarla kümede kalma yolunda önemli bir hamle yapmıştı. Fethiyespor deplasmanından beraberlikle dönen siyahbeyazlılar, dış sahadaki puan hasretine de son vermişti. Federasyonun aldığı kararla bu haftayı dinlenerek geçirecek olan Altay'ın İzmir'deki İskenderunspor maçı da Nisan ayının başına ertelendi. Bir sonraki hafta 2 puan üstünde yer alan Karaköprü'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, ardından evinde Trabzon FK'yı konuk edecek.