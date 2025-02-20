Zafer gecesi olsun

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçlarında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bugün kritik 90 dakikalara çıkacak. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bugün Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Müsabaka TRT 1'den canlı yayımlanacak. İlk maçta rakibine 4-1'lik farklı bir skorla yenilen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da son 16 Turu'na kalmak için mucize arayacak. Cim-Bom bugünkü kritik maçta, cezalı Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve yıldız golcüsü Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe ise son 16 Play-Off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek. İlk maçta Kadıköy'de rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku bugün forma giyemeyecek. Henüz hazır olmayan kaleci Livakovic'in de oynaması beklenmiyor.

ASLAN'IN İŞİ ZOR FENER ÇOK RAHAT

GALATASARAY adını son 16 turuna yazdırması için bugünkü maçta Alkmaar karşısında 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarıkırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek. Fenerbahçe ise her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

ASLAN'DA BURUK DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜYOR

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, bugünkü Alkmaar maçıyla birlikte dörtlü savunma sistemine geri dönmeyi planlıyor. Rizespor karşısında ikinci yarıda dörtlü savunmayla galibiyeti yakalayan Buruk, Hollanda ekibi karşısında yine aynı planı uygulayacak.