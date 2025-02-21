Bodrum seri peşinde

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü bugün evinde en önemli rakiplerinden Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev alacak. Düşme hattındaki iki takımdan bu karşılaşma öncesi Bodrum FK 20 puanla 17'nci basamakta yer alırken, 13 puana sahip Hatayspor 18'inci sırada bulunuyor. Bodrum FK'nın başında çıktığı Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puan toplayan Portekizli teknik adam Jose Morais, alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir maça çıkacaklarını söyledi.

MORAIS DESTEK İSTEDİ

Taraftarın aynı tutku ve arzuyla kendilerini desteklemeye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Morais, "Bu maçı asla kolay olarak değerlendiremeyiz. Çünkü onlar da masanın diğer tarafındaki bir rakip. Rakibimiz muhtemelen buraya kazanmak için gelecek. Onlar da tıpkı bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.