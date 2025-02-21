Derbinin hakemi Vincic

Türkiye'de tüm gözler 24 Şubat Pazartesi akşamı Galatasaray- Fenerbahçe maçına çevrilirken, dev derbinin hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Derbiyi dünya çapında yabancı bir hakem yönetecek" açıklamasının ardından dün sabah Merkez Hakem Kurulu haftanın hakemlerini açıkladı. Ezeli rakiplerin randevusu öncesi beklenen oldu ve dev karşılaşmaya Slovenyalı hakem Slavko Vincic atandı. Vincic'in yardımcılıklarını ülkesinden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

ÜLKESİNDE DE DÜDÜK ÇALACAK

45 yaşındaki Sloven hakem, hafta sonunda ülkesinde de düdük çalacak. Slovenya 1. Ligi'nin 22. haftasında yarın Bravo'nun Koper'i konuk edeceği mücadeleyi yönetecek Slavko Vincic daha sonra Türkiye'ye gelerek pazartesi günü Rams Park'ta Süper Lig şampiyonluğunu etkileyecek kritik maçta düdük çalacak. Mücadelenin VAR hakemi daha sonra açıklanacak. Derbide gözlemci olarak yüksek ihtimalle Muhittin Boşat yer alacak. Türkiye'de en son 1970 yılında yabancı bir orta hakem görev alırken, derbide 55 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

YABANCI HAKEM KARARI NASIL ALINDI?

Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti. UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonasında yarı final ve çeyrek finalde de düdük çaldı. Sloven hakem, EURO 2024'te İspanya-Fransa yarı finalinde de görev alırken bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Slovenya'nın en iyi hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, kariyerinde 2024 Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finali başta olmak üzere, çok sayıda önemli maç yönetti. UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Vincic, Avrupa Şampiyonasında yarı final ve çeyrek müsabakalarında da düdük çaldı. Sloven hakem, EURO 2024'te İspanya-Fransa yarı final karşılaşmasını da yönetti. 15 yıldır Avrupa maçlarında görev yapan Sloven hakem bu sezon ise 8 kez Şampiyonlar Ligi maçını yönetti.Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı.