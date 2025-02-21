Süper kapışma

Süper Lig'in devleri yaz transfer dönemi için bir kez karşı karşıya geldi. Galatasaray altyapısında yetişip, bu sezon aldığı sorumlulukla ilk on birin değişmez ismi olan Yunus Akgün ezeli rakipleri birbirine düşürdü. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki yıldız isimle sözleşmesini uzatmak için görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. 2026 Haziran'a kadar kontratı bulunan genç orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşen yönetim, yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk teklifine olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasında görüşmeler tıkanırken bu kez de devreye Fenerbahçe ve Beşiktaş da girdi. 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün sözleşmesinde '14 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de bulunuyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Yunus Akgün'ün menajeri William D'vila'ya "Serbest kalma bedelini ödemeye hazırız" mesajı verdiği ortaya çıktı.

PAZARLIK YAPILDI

Hatta iki kulübün yöneticisinin de Galatasaray'ın yıldızının Fransız menajeri D'Avila'ya, "İstediği 2.5 milyon Euro'yu ödeyebiliriz" dediği iddia edildi. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oyuncusu için bu çıkışı yapması ise D'Avila'yı sözleşme yenileme görüşmelerinde Galatasaray'a karşı elini güçlendirdi. Ancak Galatasaray yönetimi yıldızını bırakmamaktakararlı.

MENAJERİ ASLAN'A RESTİNİ ÇEKTİ

Yunus Akgün'ün Fransız menajeri William D'avila, Galatasaray yönetimine restini çekti. D'avila, Yunus'un kalması isteniyorsa 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamla kapılarını çalmaları için sarıkırmızılı yöneticiler İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'ya rest çekti.

HAYALİ İNGİLTERE

Galatasaray'da şu an için Yunus Akgün'ün sözleşme yenileme görüşmeleri durdu. Sarı-kırmızılıların ana hedefi alt yapıdan yetişen milli oyuncuyla hem sözleşme yenilemek, hem de sözleşmesinde yer alan 14 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak. Yunus'un isteği ise nişanlısının da baskısıyla yurt dışında, mümkünse Premier Lig'de bir takımın formasını giymek.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve Adana Demir ile Leicester'da kiralık oynadıktan sonra A Takıma geri dönen Yunus Akgün, bu sezon 30 maçta 11 gol, 6 asist üretti.