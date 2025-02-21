Tolunay Kafkas: ‘Bir daha çalışmam’

Eski Trabzonspor teknik direktörü Tolunay Kafkas, samimi açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu muazzam bir yer. Çalışması keyifli ve zor. Trabzon'un o kaotik ve karmaşık yapısını çok seviyorum. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımız ortada. Bir kez teknik adamlık deneyimim oldu, gönderiliş biçimim meslek onurunu zedeleyecek şekildeydi. Bundan sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmayacağım. Kulüp başkanına karşı bir tavrım oldu. Hepinizden çok Trabzonluyum; çünkü Trabzon eniştesiyim. Trabzonspor diğer camialar gibi lobisini güçlendirmeli" dedi.