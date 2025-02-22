Hacıosmanoğlu iddiaları yalanladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Herkese eşit mesafede olduklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve kimseyle düşmanlığının olmadığını vurguladı. Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine atanan Sloven hakem Slavko Vincic'in önceden ayarlandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yabancı hakem için "hiçbir yerden resmi başvuru gelmediğini" belirten Hacıosmanoğlu, "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına bir hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya ve Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. Son olarak Bosna Hersekli ve Sloven hakem vardı. Bosna Hersekli gelirse büyük sıkıntı çıkar diye düşündük çünkü Fenerbahçe'nin forveti (Dzeko) Bosna Hersekli. Bu nedenle Sloven hakeme döndük" ifadelerini kullandı.

TAHKİM KURULU'NDAN GALATASARAY'A RET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti. TFF'nin açıklamasında, derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kurulu'na başvurusunun incelendiği belirtildi. Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.