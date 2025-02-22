En-Nesyri’den flaş açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, gol attığı Anderlecht maçından sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Faslı yıldız; "Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey. Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse. Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim" dedi.