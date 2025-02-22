Tire FK İzmir’e taşınıyor

Nesine 3. Lig 2. Grup'tamücadele eden Tire 2021 FK, taraftarını şoke eden sürpriz bir karar aldı. Amatör maçlar nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nun zemininin bozulduğundan yakınan Başkan Hüma Yüksel idaresindeki kulüp yönetimi, önündeki birkaç iç saha karşılaşmasını İzmir Aliağa'da oynanacağını açıkladı. 1 Mart'ta Tire'de oynanacak olan Etimesgutspor karşılaşmasının Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı futbol federasyonuna bildirildi.

'TEKRAR DÖNECEĞİZ'

Yönetim yaptığı yazılı açıklamada, "Tire'den ve Tire 2021 Futbol Kulübü'den vazgeçmeyeceğiz. Amatör takımların da maçları oynanmakta ve bu da sahanın zeminini oldukça bozmaktadır. Bu konu uzun zamandır belediyemizle mütalaa edilmekte, fakat herhangi bir çözüme kavuşamamaktadır. Kaldı ki sahanın zemininin gün geçtikçe ağırlaşması, futbol kalitesini düşürdüğü gibi futbolcularımızın da sakatlanmasına sebep olmaktadır. 'Maçlarını Tire'de oynamayacak' algısı gerçekdışı ve uydurmadır" görüşlerine yer verdi. Taraftarlar ise alınan karara tepki gösterdi.