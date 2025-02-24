İki yaka tek hedef

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde normal sezon önceki gün oynanan maçlarla tamamlanırken, A Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka gözlerini Sultanlar Ligi'ne yükselmeye çevirdi. Ligde Göztepe, dün Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yenerek sezonu 22 maçta 21 galibiyetle zirvede bitirdi. Karşıyaka ise evinde yine 3-0'lık Havran Belediyespor galibiyetiyle 18 galibiyete ulaşıp ikinciliği bırakmadı.

Göztepe, 100. yılını kutladığı sezonda rakiplerini geride bırakarak adını Sultanlar Ligi'ne yazdırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları yatırımlarla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda

Göz-Göz, üst üste ikinci kez Play-Off oynamaya hazırlanırken, 6 kez Play-Off'tan eli boş dönen Kaf- Kaf, bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

TEK YOL ŞAMPİYONLUĞU ALMAK

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3-4-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Play-Off yarı final etabında Göztepe, 1'inci Grup'ta Bozüyük Belediye Eğitim Spor, İlbank ve Bolu Belediyespor'la mücadele edecek. Karşıyaka ise PTT, Merinos Voleybol ve İBB Spor'la karşılaşacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda ilk iki sırayı elde eden takımlar final etabına kalacak. 13-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak

Sezona iyi başlayan Karşıyaka, daha sonra yaşadığı mali ve yönetimsel sorunlar nedeniyle düşüş yaşasa da normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, sezonu Sultanlar Ligi ile taçlandırmak istiyor.

Final etabında yine ilk 2 sırayı elde edecek ekipler Sultanlar Ligi'ne yükselecek. 3 sezon sonra ilk kez finallere kalan Karşıyaka ligde son olarak 2022 yılında Play-Off oynamıştı. Kuruluşunun 100'üncü yılında şampiyonluk isteyen Göztepe ise geçen sezon Play-Off'tan Sultanlar Ligi hedefine ulaşamamıştı. İki takım daha önce Sultanlar Ligi'nde İzmir'i yıllarca temsil etti.