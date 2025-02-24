Süper Lig’de derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'de sezonun en önemli maçında lider G.Saray ile takipçisi F.Bahçe bugün RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak, saat 20.00'den itibaren tam bir heyecan fırtınası yaşanacak. Aslan yenerse fark 9 puana çıkacak ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Kanarya galip gelirse fark 3'e düşecek ve zirveye daha da yaklaşacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği bu maçta tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstlenecek. 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ederken 63 puanla zirvede. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puanla ikinci sırada.

GÖZLER VİNCİC'TE

G.SARAY ve F.Bahçe arasındaki mücadelede gözler Sloven hakem Slavko Vincic'te olacak. 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18'inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Yabancı hakemlerin düdük çaldığı 17 maçta iki takım da 5'er galibiyet alırken, 7 maç berabere sonuçlandı.

MAÇ SAATİNDE HAVA 0 DERECE OLACAK

METEOROLOJI Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, Galatasaray ile Fenerbehçe arasında oynanacak derbinin müsabaka saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 olması bekleniyor.

G.Saray'da ilk maçta fileleri sarsan Mertens'in kulübede yer alması F.Bahçe'de ise Szymanski'nin 11'de görev yapması bekleniyor.

402. RANDEVU

G.SARAY ile F.Bahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 maçta ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi. İki takım ligde ise 135 kez rakip oldu. Kanarya, 53 kez rakibini yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar ise 38 kez kazanırken, 44 maç ise berabere bitti.

ASLAN'DA 3 EKSİK

GALATASARAY, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, derbide sarı kart görmesi durumda 26. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

İSMAİL VE CARLOS YOK

FENERBAHÇE, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı. Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak. Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.