İstanbul’da sessiz gece

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbide Galatasaray ile Fenerbahçe sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 5. dakikada sol kanattan Kostic'in içeriye çevirdiği topa Sanchez müdahale etti. Lemina, kafayla seken meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

49'da Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı. 64'te Oğuz'un sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

67'de Kostic'in kornerinde ön direkte Djiku'nun kafasında kaleci Muslera topu çıkardı. Altıpas içinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi. 88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemi na'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

KADROLARA DERBİ AYARI

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışını belirleyecek olan kritik derbide Galatasaray ve Fenerbahçe on birlerinde değişikliğe gitti. Ev sahibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alkmaar ile oynanan Avrupa Ligi müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'in yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise son Anderlecht maçına göre Sofyan Amrabat ve Osayi-Samuel'i yedek soyundururken Çağlar Söyüncü ve UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın'a ilk 11'de görev verdi.

MAURO ICARDİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

GALATASARAY'DA sakatlığı nedeniyle dünkü derbide forma giyemeyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi de derbiye izleyenler arasındaydı. Maç öncesi Florya'ya giderek arkadaşlarına destek veren Icardi, derbi öncesi sahaya inerek sarı-kırmızılı tribünlere üçlü çektirdi.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

GALATASARAY ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde dün 18'inci kez yabancı hakem görev yaptı. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Rams Park'ta dün oynanan maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, hafta içi olmasına rağmen derbiye büyük ilgi gösterdi ve satışa sunulan tüm biletleri tüketti. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi. Fenerbahçe taraftarları, sabah saatlerinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun çevresinde toplanarak 32 otobüsle Rams Park'a gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta İstanbul genelinde 32 bin emniyet mensubu görev yaptı. Güvenlik güçleri statta da, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü.

SELAMLAŞMADILAR

Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesi iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi. İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncuları da dağılarak, birbirleriyle selamlaşmadı. İlk yarıda da bir pozisyon sonrasında Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesinde yer alan Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli bir gerginlik yaşadı. İkili arasındaki tartışmayı takım arkadaşları yatıştırdı.