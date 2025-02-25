Manisa FK’da yüksek gerilim

TRENDYOL 1. Lig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-0 yenilip 33 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü'nde kadro dışı kararlarının devam edebileceği öğrenildi. Son olarak siyahbeyazlılarda Teknik Direktör Hakan Şapçı'nın raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncular Kaan Kanak ve Moryke Fofana, A takımdan gönderilmişti. Kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya karar veren siyah-beyazlıların cuma günü oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında çıkacak sonuca göre yine kadroda bazı değişikliklere gideceği ifade edildi. Bu arada Kaan ile vedalaşılmasıyla birlikte Ege ekibinde tek sol bek 21 yaşındaki Umut Erdem kaldı.

ŞAPÇI TEDAVİ OLUYOR

Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörü Hakan Şapçı ağır geçirdiği grip nedeniyle serum tedavisi oluyor. Boluspor karşısında takımın başında sahaya çıktıktan sonra, yüksek ateş ve soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlanan Şapçı, son idmanlara katılamadı. Deneyimli hocanın, evde tedavisinin sürdüğü, cuma günü Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına kadar toparlanacağı ifade edildi.