Bodrum çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Bodrum FK deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 23. dakikada Ege'nin derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz topa dokunamadı. 26. dakikada Gökdeniz'in pasında topla buluşan Brazao'nun ceza sahası içinden şutunda savunmadan seken topu kaleci Nikolic kontrol etti. 35. dakikada Dimitrov'un ortasına yükselen Gökdeniz boş pozisyonda kaleyi bulamadı. 38. dakikada soldan Gökdeniz'in pasında Brazao takımını öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

52. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu takip eden Gökdeniz'in şutu üstten auta çıktı. 64. dakikada Pritchard'ın pasında Menig'in şutu az farkla dışarı gitti. 68. dakikada Dimitrov'un pasında topla buluşan

Brazao'nun gelişine şutunda Nikolic meşin yuvarlağı çeldi. Bodrum FK rakibini 1-0 yenerken, grubunu ikinci sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

MORAİS'TEN KADROYA KUPA AYARI

BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor maçında kadroda büyük bir değişime gitti. Fazla forma şansı veremeyen isimlere şans veren Portekizli, ligde son oynanan Hatayspor maçına göre ilk 11'de tam 9 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Celustka, Ajeti, Cenk, Ahmet, Taylan, Seferi, Fredy, Okita ve Puşcaş'ın yerlerine Üzeyir, Herelle, Ege, Erkan, Brazao, Bardhi, Mohammed, Dimitrov ve Gökdeniz'e görev verdi.

MİNİ YORUM/ Berke ÖZBAY

İYİ YOLDA İLERLİYOR

SÜPER Lig'de teknik direktör Jose Morais ile birlikte çıkışa geçen ve son üç maçında hanesine 7 puan yazdırarak ateş hattından kurtulmak için umutlanan Bodrum FK'nın yükselişi kupada da devam ediyor. Yeşil-beyazlılar rakibi Sivasspor karşısında tam 9 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıkarken, istek, mücadele ve oyunuyla umut verdi. İlk yarıda birçok organize atak geliştiren Muğla temsilcisi, birinci bölgeden başlattığı ve kesintisiz olarak üçüncü bölgeye taşıyarak tehlikeye dönüştürdüğü birçok fırsat yakaladı. Yeşil-beyazlılar tek gol bulmuş olsa da sergilediği iyi performansla istediği skoru almayı bildi. Bu sonuçla grubunu yenilgisiz 7 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Bodrum FK adını bir üst tura yazdırarak, ligde yakaladığı çıkışın meyvelerini kupada da almanın mutluluğunu yaşadı. Bodrum ekibi iyi yolda olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.