Derbinin ardından ’maymun’ tartışması

G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan derbi izleyenleri futbol olarak çok tatmin etmese de son düdükle birlikte yaşanan demeç savaşları karşılaşmanın önüne geçti. Özellikle F.Bahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri gündemin ilk sırasına yükseldi.

Yine Portekizli hocanın "Hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti" ifadeleri büyük tepki çekerken G.Saray cephesi özellikle "maymun" ifadesi için "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla tecrübeli çalıştırıcıyı UEFA ve FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar "Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"ART NİYETLİ YAKLAŞIM"

G.Saray'ın bu hamlesine karşılık F.Bahçe kanadından da cevap gecikmezken, Mourinho'nun da avukatları ile bir araya gelip G.Saray'a dava açma kararı aldığı öğrenildi. F.Bahçe Kulübü ise "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KONUŞTU

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun G.Saray maçı sonrası "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri yurtdışında da geniş yankı buldu. İşte dünya basınında Mourinho'nun ırkçılık iddiaları ile ilgili yorumlar; BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı", Independent: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi", Record: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası", Marca: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi", AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı", Sky Sports: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor", The Sun: 'Maç, ırkçılık suçlamalarıyla gölgelendi', El Tiempo: "Mourinho, Türkiye'de kriz yarattı", Mundo Deportivo: "Türkiye'de yeni skandal!".