Selamı unuttu ikinci oldu

Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Türkiye Karate Şampiyonası', Para Karate dalında tatamiye çıkan İzmirli engelli sporcu Sezen Kaya, eşine az rastlanan bir şekilde altın madalyayı kaçırdı ve ikinciliğe razı oldu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda okuyan ve Dojo 35 Spor Kulübü adına karate müsabakalarına çıkan 2003 doğumlu Sezen, K21 Mental engelli KATA kategorisinde kürsü mücadelesi verdi. 21 yaşındaki sporcunun minderdeki performansı şampiyonluk için yetmesine rağmen, karate kuralları gereği hakem heyetine selam vermeyi unutması sebebiyle puanı kırıldı ve ikinciliğe razı oldu. Sezen ile birlikte Trabzon'daki turnuvada yer alan babası Arkın Kaya, kar yağışıyla birlikte çok zor şartlar altında Trabzon'a gitmelerine rağmen Türkiye ikinciliğini İzmir'e getirmeyi başardıklarını kaydetti.

ANNESİ DE TAKİP ETTİ

Baba Kaya, "Sezen, tatamideki gösterisiyle o gün sahanın en iyisiydi. Birinci olmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak performans sonunda hakem heyetine heyecandan dolayı selam vermediği için maçı kaybetti. Kızımla gurur duyuyorum. Sezen'in annesine de canlı yayınla bağlandık. Sezen'in hareketlerini görünce heyecandan ve gururdan duygulandı" dedi. Antrenör Orhan Paksoy yönetiminde çalışmalarına devam edecek Sezen, hayattaki tüm engelleri azimle aştığını gösterdi.