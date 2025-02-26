Yıldızlar geçidi

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törenle sahiplerini buldu. İzmir'in başarılı sporcuları, spor kulüpleri, spor yöneticileri ve spor kamuoyu, gecede buluştu. TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş yaptığı açıklamada, "Biz İzmir'in sporcu ve spor kulüplerinin daha fazla ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. İzmir her alanda, özellikle de sporda kamuoyunda daha fazla yer almayı hak ediyor. Biz TSYD ödüllerinin de İzmir sporunun başarısının ulusal medyada daha fazla anılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

GÖZTEPE'YE ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

Törende Challenger Cup finalinde ikinci kez Avrupa şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı, 'Uluslararası Başarı' ödülünü aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca da 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü. 'Yılın Takımı' Göztepe, 'Yılın Teknik Direktörü' de sarı-kırmızılıları iki sezonun ardından Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov oldu.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil 'Yılın Spor Adamı', 44 yaşında yeniden futbola dönen Altay'da forma giyen Murat Uluç da 'Futbol Özel Ödülü'ne layık görüldü. İzmir'i 13 yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü 'Yılın Salon Sporları Kulübü' ödülüne seçildi.

CİMNASTİKÇİLERE ÖDÜL

Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran 'Yılın Antrenörü', Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca ve Parla Kabasakal da 'Yılın Sporcuları' olarak belirlendi. Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Şavkar Cimnastik Kulübü ise 'Olimpik Gurur' ödülüne hak kazandılar.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nin 16 yaşındaki sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu adına bu yıl düzenlenen 'Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü' ise milli eskrimciler Ceren Cebe ile Nilahsen Erten'e verildi.