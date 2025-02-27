Derbiler özelinde yabancı hakem kararı çıkabilir

TFF'NİN, Sloven hakem Slavko Vincic'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansını olumlu bir şekilde değerlendirdiği ve TFF Yönetim Kurulu'nun, bu performansın ardından tüm derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi kararına vardığı iddia edildi. TFF, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem taleplerini de göz önünde bulundurarak bu kararı uygulamayı düşünürken resmi açıklamaların kısa sürede yapılması bekleniyor.

YİNE SLAVKO VİNCİC OLABİLİR

Derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in UEFA ve Slovenya Futbol Federasyonu'nun uygun görmesi durumunda ilerleyen süreçlerde de derbi maçlarını yönetmeye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, derbisi sonrası 4. hakem Kadir Sağlam'a yönelik "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu" şeklindeki açıklaması, TFF yönetiminde rahatsızlık yarattı. Konuyla ilgili olarak Kadir Sağlam'dan bilgi alınacağı belirtildi.

FENERBAHÇE: BÜTÜN MAÇLARI YÖNETSİNLER

FENERBAHÇE, mevcut sezonda kalan tüm maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür. Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." Öte yandan Samsunspor'da TFF'ye başvuruda bulunarak kritik müsabakalarda yabancı hakem atanmasını istedi. Kulüp Fenerbahçe- Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor- Samsunspor maçı için yabancı hakem istedi.