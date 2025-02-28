Fener’den gol şov

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, gruptaki son maçına Gaziantep FK deplasmanında çıktı. Sarılacivertliler rahat bir oyunla galip gelerek grubunu lider bitirmeyi başardı. 16. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin pasında penaltı noktasında Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 22. dakikada sol kanattan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahasında En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi: 0-2. 27. dakikada taç atışı sonrası sağ kanatta topu kazanan Fred'in pasıyla buluşan Talisca'nın ceza yayı sağından yerden düzgün şutunda top ağlara gitti ve ilk yarı 0-3 sona erdi. İkinci yarıda sarı-lacivertliler 3 farklı üstünlüğün verdiği rahatlıkla rakip kalede daha az görüldü.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜLER

Ev sahibi ekip ise farkı azaltmaya çalıştı. 75'te sol taraftan kullanılan kornerde top altı pasın içinde Husic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plasesi köşeden ağlarla buluştu: 1-3. 79'da gönderilen uzun topu En-Nesyri boş durumdaki Talisca'nın önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait durumda gelişine şutu yandan auta çıktı. 83'te Dzeko'nun pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın çevirdiği topu Kostic kale önünde ağlara gönderdi ve müsabaka 1-4 sona erdi.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Dünkü karşılaşma öncesi Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'de oynayan eski dostları Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü ile maç öncesinde bir araya gelerek hasret giderdi. Konuk takımı sıcak bir şekilde karşılayan genç teknik adam, A Milli takımda yıllarca birlikte oynadığı Cenk ve Çağlar ile kucaklaştı. Üçlü, karşılaşma öncesinde bir süre ayak üstü sohbet etti.

FOTİ TAKIMIN BAŞINDA

Fenerbahçe'de antrenör Salvatore Foti, Galatasaray derbisi sonrası Mourinho'nun PFDK'ya hakaret sebebiyle sevk edilmesi sonrası dün takımın başındaydı. Genç antrenör, karşılaşma öncesinde Mourinho'nun durumuyla ilgili konuştu. "Bütün bu olanlar şaka gibi" diyen Foti, "Hiçbir şey yapmadı kendisi. Tedbirli olsa da cezalı olması üzücü bir durum ama bizim odaklanmamız gerekiyor. Bu tür hareketlere karşı konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.