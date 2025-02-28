KSK’nin rakibi Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka sezona Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak açıklandı. Takım dağıldıktan sonra 7 maçı da kaybeden Kaf-Kaf, hafta içinde transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kısa forvet Austin Hollins'i kattı. Daha önce de Roberto Gallinat'ı alan KSK, bir an önce kendini garantiye alarak sezon sonunda kabus görmek istemiyor. Karşıyaka'nın ligde 8 galibiyeti, Beşiktaş'ın ise 13 galibiyeti bulunuyor. İzmir ekibi milli ara öncesi son maçta Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'a mağlup olmuştu.