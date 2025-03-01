Altay erken finale çıkacak

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, yarın Karaköprü Belediyespor deplasmanında erken final niteliğinde bir maça çıkacak. 15 puanla 17. sırada küme düşme hattının içinde bulunan siyah-beyazlılar, ateş hattının bir basamak üstünde yer alan 17 puanlı Şanlıurfa ekibini yendiği taktirde rakibini sıralamada altına alacak. Aynı hafta 16 puanla 16. sırada bulunan Sincan Belediyesi Ankaraspor da lider Sarıyer'e puan kaybettiği takdirde İzmir ekibi haftayı ateş hattının üstünde tamamlayacak. Son olarak 7. haftayı kurtuluş barajında tamamlamıştı. İzmir ekibi istediği neticelere ulaştığı takdirde 18 hafta sonra ateş hattından çıkacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısındaki maçı Karaköprü Belediyespor 2-1 kazanmıştı.