Fener’e talih kuşu

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda hedefinde emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve bu konuda ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti. Ülker'le mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin sürpriz bir firma ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Kanarya'nın Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öğrenildi.

KASAYI DOLDURACAK

Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye rekor bir ödeme yapacak. Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 2.9 milyar TL'ye denk geliyor. Fenerbahçe, bu kaynağı transfere yönlendirecek.