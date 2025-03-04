Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirveye oynayan Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak altın değerinde 1 puan kazanan Denizlispor'da başkan Erhan Ergil fena patladı. Maraş'ta takımının yanında olan Başkan Ergil, takımın sahipsiz kaldığını ifade ederek isyan etti. Ergil, ""Çok doluyum. Skor 3-2 bitse de bunları yazacaktım. Yeter ki mücadele böyle olsun. Bu bir onur mücadelesi. Bu çocuklara sahip çıkın artık. Onurumuzla oynadık. Denizli'nin sahipsiz çocukları direniyor. Hak etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

"PARASIZ BU KADAR OLUYOR"

Yüksek bütçeli rakiplerle mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ergil, "Depremin vurduğu Kahramanmaraş, iki takımına birden bakıyor ve kenetlenmiş. Rakibimizin bir oyuncuya verdiği para bizi kurtarıyor ama yok. Ondan sonra da 'Parasız başkan' deniyor. Parasız bu kadar yapabiliyorum affola. Uçak bileti bile zar zor aldık. Sahip çıkın artık, yaşadıklarımızı hak etmiyoruz" diye sitem etti.

"BİLETLER YİNE 1 TL OLACAK"

Ergil, gelecek hafta sonu oynanacak Kırıkkale FK maçı öncesi de taraftarlara yine müjde verdi. Başkan Ergil, kritik maçta yine biletleri 1 TL yapma niyetleri olduğunu ifade etti. Yeşil-siyahlılar, böylece en az 10 bin taraftar sayısına ulaşarak tribün desteğini arkasına almayı planlıyor. Tarihinin en zorlu dönemini geçiren Denizli ekibinin geçtiğimiz hafta içi birikmiş borçları yüzünden tesislerindeki doğalgazı kesilmiş ve kışın ortasında ısıtma ve sıcak sudan mahrum kalmıştı.

YEŞİL-SİYAHLILAR UMUTLARINI ARTIRDI

Denizlispor, deplasmandaki Kahramanmaraş İstiklal beraberliği ile haftalar sonra son sıradan kurtuldu. 3. Lig 4. Grup'ta 12 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, 15. sıraya yükselirken altı puanı silinmesine karşın rakipleri ile puan farkını eritmeye devam etti. Bu sezon ikinci kez üst üste iki deplasmandan puan çıkaran yeşil-siyahlılar çıkışını sürdürdü. Düşme hattı üzerindeki Edirnespor ile puan farkını ikiye, Niğde Belediyespor ile 6 puana düşüren yeşil-siyahlılar özgüven kazanırken, ligde kalma umutlarını artırdı.