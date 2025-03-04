Uşakspor seriye bağladı

Nesine 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı. Grupta puanını 34'e çıkaran kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Efrahim Alkın, "Rakibin son 5 maçta 1 mağlubiyeti vardı. İkinci yarı maçların zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oluyor. Sonuçta 2-0 kazanmayı başardık. Güçlü bir oyunumuz, yükselen bir grafiğimiz var. Maç ayırmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

KALEYE DUVAR ÖRDÜLER

Uşakspor son 3 haftayı galibiyetle kapatırken, kalesinde de sadece 1 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, Nevşehir'i deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Adıyaman'ı 6-0, son olarak da Türk Metal'i 2-0 ile geçerek çıkışını sürdürdü. Ege temsilcisi, önümüzdeki hafta da aynı puanla bir basamak altında yer alan Fatsa Belediyespor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.