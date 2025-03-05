Kaptanlar dümende

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay'ın kaptanları, yaşanan sıkıntılara rağmen gemiyi terk etmedi ve ilerleyen yaşlarına rağmen takıma verdikleri katkıyla göz dolduruyor. Geçen sene futbolu bırakma kararı alan, sonrasında sorumluluk alarak siyah-beyazlılarla yola devam eden Deniz Kadah son haftalarda formunu artırdı. Özellikle sezon başında formsuz olduğu gerekçesiyle taraftarın eleştirilerine maruz kalan 38 yaşındaki oyuncu, 2. devrede vites artırdı. Son 4 maçta 2. golünü 2-1 kazanılan Karaköprü Bld deplasmanında atan Deniz, takımın ağabeyleri Murat Uluç ve Özgür Özkaya ile birlikte kümede kalma mücadelesini bırakmayacağını gösterdi. 44 yaşına merdiven dayayan Murat Uluç ise ligdeki 24 maçın 23'ünde forma giyerek takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu süreçte 3 kez ağları sarsan Murat, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın saha içindeki beyni oldu.

ÖZGÜR ÖZKAYA ESKİ FORMUNA ULAŞTI

Sol bek Özgür Özkaya da ilk yarıdaki sakatlığını atlatarak kısa sürede eski formuna ulaştı. 17 maçta 1 gol atan ve asistleriyle takıma katkı koyan 36 yaşındaki oyuncu, taraftarın en sevdiği oyuncuların başında geliyor. Takımdaki diğer ağabeylerden Ozan Evrim Özenç, ikinci yarıda eldivenleri genç Ulaş'a kaptırırken, Ceyhun Gülselam'ın uzun süreli sakatlığı devam ediyor.