Fenerbahçe evinde dağıldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'a iki farklı mağlup olarak tur şansını zora soktu: 1-3. 6. dakikada Sebastian Szymanski'nin ceza yayında kaptırdığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cyriel Dessers'ın, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 30'da Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmadan seken topa arka direkte bulunan Alexander Djiku'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

42'de Cerny, ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Cyriel Dessers ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Cerny, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

RANGERS 2 KEZ VAR'A TAKILDI

51'de Raskin'in, Dessers ile verkaç sonrasında ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu kale önünde Dessers ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla gol iptal edildi.

58'de sol kanattan Jefte'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Cyriel Dessers'in ceza sahası içinde kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla golü iptal edildi. 81'de Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında defansın arkasına sarkan Cerny'nin ceza sahası içine girip, karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru belirledi: 1-3.

ÇAĞLAR ŞOKU

FENERBAHÇE'NİN milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Ranger maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. 14. dakikada hakem Alejandro Hernandez'in oyunu durdurmasıyla sahaya sağlık ekiplerini davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Çağlar, maça devam edemedi. Müsabakanın 16. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku dahil oldu.

MOURİNHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues'i kart cezası, Oğuz Aydın'ı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle görevlendiremedi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ı ilk 11'de değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred Rodrigues ile Bright Osayi- Samuel, zorlu karşılaşmada yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek de kadroya alınmadı.

TARAFTARLARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Rangers müsabakasını yerinde takip etti. Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünde izledi.