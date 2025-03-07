Manisa FK’da taşkın dönemi

Trendyol 1. Lig'de ateş hattında konumlanan Manisa FK teknik direktör sorununu Taner Taşkın ile çözdü. Hafta içinde alınan Iğdır FK yenilgisi sonrası teknik direktör Hakan Şapçı ile yolları ayıran yönetim 52 yaşındaki deneyimli ismi takımın başına getirdi. İki ayrı dönemde Manisaspor'u çalıştıran, Manisa BŞB'de de son olarak 2019'da görev yapan Taşkın, 6 yıl sonra Manisa'ya geri döndü. Taşkın sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken, bu sezon Ege temsilcisinin dördüncü teknik direktörü oldu. Birinci Lig'de sezona deneyimli teknik adam Levent Devrim ile başlayan ancak başarısız sonuçlar nedeniyle dümene Çağdaş Çavuş'u geçiren Manisa temsilcisi, daha sonra Hakan Şapçı'yı göreve getirmişti. Ancak yönetim Şapçı ile de yolları ayırmak zorunda kaldı. İmza töreninde konuşan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Ersin Öztaş, "Taner Taşkın hocamıza ve ekibine güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran Taşkın ise, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için ben ve ekibim mutluyuz. Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak bizim görevimiz" diye konuştu.

GALİBİYET ÖZLEMİNİ DİNDİRECEK

Ligde bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Manisa Futbol Kulübü'nün galibiyet özlemi 3 haftaya çıktı. Son olarak gurbette ligin dibindeki Yeni Malatya'yı 6-0 yenen Manisa temsilcisi, bu 3 puanın ardından Boluspor, Gençlerbirliği ve Iğdır Futbol Kulübü mağlubiyeti ile darmaduman oldu. Takımının başında ilk maçına yarın deplasmanda oynanacak Esenler Erok maçıyla çıkacak olan Taşkın, kötü gidişe bir son vermek istiyor. Ligde 28 haftada 33 puan toplayan Manisa temsilcisi düşme barajınını üzerindeki Ankaragücü'nü 1 puan geriden takip ediyor. Manisa FK, Erok'a bileniyor.