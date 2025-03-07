Manisa şansını azalttı

Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Rytas Vilnius'a da deplasmanda 98-74 mağlup olan Manisa Basket, çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Litvanya'da varlık gösteremeyen Manisa ekibi, grupta 3 maç sonunda galibiyetsiz son sırada kaldı. Son şampiyon Unicaja Malaga'nın yanı sıra Rytas Vilnius ve aynı grupta yer alan Galatasaray'ın 2'şer galibiyeti bulunuyor.

LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR

Grup aşamasını 12 Mart'ta Vilnius'u ağırlayıp, ardından 18 Mart'ta yine evindeki Malaga ve 25 Mart'ta İstanbul'daki Galatasaray maçlarıyla tamamlayacak temsilcimiz zoru başarmaya çalışacak. Ligde de korkulu rüya gören Manisa ekibi, 6 galibiyetle düşme potasının hemen üzerinde konumlanıyor. Bu hafta şampiyonluk yarışı veren Anadolu Efes'i konuk edecek Manisa Basket, kötü gidişe bir son vermek istiyor.