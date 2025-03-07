Yarı finalde iki Ege ekibi karşılaşabilir

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarıfinal eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre; final yolunda iki Ege ekibinin karşılaşması ihtimali doğdu. Yarı finalde Trabzonspor-Bodrum FK galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı birbiriyle eşleşecek. Diğer tarafta ise Konya-İskenderun eşleşmesinin galibi ile Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinde turu atlayan taraf yarı finalist olacak.

KUPADA DERBİ ATEŞİ

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi, dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan kupada çeyrek finalde yine derbi heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. Derbi mücadelesi Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Göztepe, Beşiktaş ile eşleşirken Bodrum FK'nın rakibi ise Trabzonspor oldu. İki Ege ekibi de maçlarını deplasmanda oynayacak. Kupada çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre 1, 2 veya 3 Nisan'da oynanacak.