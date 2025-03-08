Aslan’dan Pena bombası

Süper Lig'de lider Galatasaray'da yaklaşık 14 yıldır kaleyi başarıyla koruyan Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından takımdan ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor. Yeni kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanya basınının haberine göre; Galatasaray, Barcelona forması giyen bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen eski kalecisi Inaki Pena'nın transferi için harekete geçti. Barcelona'nın kaleyi Wojciech Szczesny'e emanet etmesinin ardından 3. kaleci konumuna düşen Inaki Pena'yı Avrupa'dan birçok takımın takipte olduğu, bu takımlardan bir tanesinin de Galatasaray olduğu aktarıldı. Pena'nın Barcelona'daki sözleşmesinin Haziran 2026'da biteceği hatırlatılırken, kulüp yönetiminden kendisine henüz sözleşme uzatma konusunda herhangi bir teklifte bulunulmadığı kaydedildi.

22 MAÇTA 25 GOL YEDİ

2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu. Pena taraftarlara kendisini sevdirmişti. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.