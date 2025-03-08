Ergüllü krize el koydu

Karşıyaka'da yönetimdeki üst üste istifalarla başlayan kaosa Başkan İlker Ergüllü el koydu. 24 Aralık'taki son olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması amacıyla oluşturulan yönetimde mali destek bulunamadığı için Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve toplam 7 yönetici ile denetleme ile sicil kurullarından 7 kişi istifa ederken, Ergüllü sorumluluk alacak. Toplama bir liste olan yönetimi çatırdayan Ergüllü'nün görevi bırakan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, futbolcu ve teknik heyetle toplantı yapacağı öğrenildi.

KADROYA ÖDEME SÖZÜ VERECEK

Yalnız bırakılmalarına tepki gösteren Gültekin'i kararından dönmeye iknaya çalışacak İlker Ergüllü'nün geçen hafta idman boykotu yapan futbolcuların da kafalarının sadece bir üst lige konsantre olması için bir formül düşündüğü öğrenildi. Başkan Ergüllü'nün futbolculara mevcut hak edişlerini sezon sonunda ödenme garantisi teklifi vereceği öğrenildi. Ergüllü, futbolculara hak edişler konusunda bizzat kendisinin garantör olacağını açıklayacak. Ergüllü'nün üst lige çıkma mücadelesi veren takıma da kaynak bulduğu zaman prim dağıtacağının sözünü vermeyi planladığı bildirildi.

TOKAT'A DİKKAT

Ligde geçen hafta takipçisi Düzcespor'a evinde yenilerek irtifa kaybeden Karşıyaka'da Tokat Belediye alarmı verildi. Yarın düşme potasının hemen üzerinde yer alan rakibiyle zorlu bir maça çıkacak olan yeşilkırmızılılarda teknik direktör Ahmet Yıldırım, futbolcuları Tokat'ı ciddiye almaları konusunda uyardı. Son 4 deplasmandan 2 galibiyet, 2 de beraberlik çıkaran Kaf-Kaf yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.