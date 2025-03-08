Kartal’dan hakem açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacakları Galatasaray derbisinde yabancı hakem görevlendirilmesiyle ilgili taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında yanıtlanacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkan Serdal Adalı'nın Galatasaray maçına yabancı hakem atanması ile ilgili federasyona yapılan başvurunun ardından çıkan talebin olumsuz sonuçlanacağı iddialarına ilişkin, "Tüm bu gelişmeler ortadayken, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.