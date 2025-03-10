Balıkesirspor: 1 Tire 2021 FK: 2

NESINE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki Ege ekibinin kapışmasında Tire FK, deplasmanda lider Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Bal-Kes evindeki bu yenilgiyle zirveyi Adıyamanspor deplasmanında rakibi sahaya çıkmayınca 3 puanı hükmen hanesine yazdıracak Muğlaspor'a kaptırdı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ev sahibi 10'uncu dakikada Sadet Yiğit'in golüyle öne geçti. Tire 2021 FK, 49'uncu dakikada Murat Elkatmış ve 76'da Serhat Baştan'la 3 puana uzandı. Bal-Kes'te Bertuğ Bayar, 78'inci dakikada kırmızı kart gördü. Grupta Balıkesirspor 42 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tire ise 26 puana ulaşıp nefes aldı.