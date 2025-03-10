Horoz dört köşe

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Denizlispor, sahasında Kırıkkale'yi farklı mağlup etti: 4-1. Yeşil-siyahlılar, ligin 2. yarısında evinde üçte üç yaparken, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. 9. dakikada Denizlispor'un beklediği gol geldi. Soldan kullanılan korner atışında penaltı noktası yakınlarında topa iyi yükselen stoper Emre Yıldırım'ın kafa vuruşunda top yan direğin içine çarpıp ağlara gitti 1-0. 32'de Gökhan, plase vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderip, skoru 2-0 yaptı.

47'de Kırıkkale FK'da Emre Keleşçioğlu'nun ortasında kaptan Emre Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 64'de Kemal, ceza alanı içinde plase vuruşla kalecinin solundan fileleri havalandırdı ve skoru 3-1 yaptı. 70'te Nuri, rakibinden çaldığı topla Emre Burgaz'ı topla buluşturdu. Emre penaltı noktası yakınından sert vurdu ve skoru belirledi: 4-1.

GÖZLER BAŞKANA ÇEVRİLDİ

Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde futbolcuların basın açıklamasının ardından konuşan başkan Erhan Ergil, sert ifadeler kullanmıştı. Futbolcuların kendisine darbe yaptığını iddia eden Ergil, Kırıkkale maçını kazandıkları takdirde başkanlığı kaptan Gökhan Süzen'e bırakacağını belirtmişti. Horoz'un maçı kazanmasının ardından tüm gözler başkan Ergil'e çevrildi.