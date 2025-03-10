Petkimspor direnemedi

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'i deplasmanda dize getirerek Play-Off umutlarını artıran Aliağa Petkimspor evinde lider Fenerbahçe Beko'ya mağlup olmaktan kurtulamadı: 88-75. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maça konuk ekip çok etkili başladı. Hızlı hücumlarla pota altını iyi kullanan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 15-24 önde geçti. İkinci çeyrekte alan savunması işe yaramayan Petkimspor, rakibinin dış şutlarına pota altında cevap vermeye çalıştı. İlk yarı 33-49 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

20 SAYIDAN GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya ev sahibi ekip seyircisinin de desteğiyle iyi başladı. İlk yarıda bir ara 20 sayıya kadar açılan fark bu periyotta 4'e kadar düştü. Ancak maça ortak olmayı başaran Aliağa Petkim, bir türlü rakibini yakalayamadı. Son çeyreğe 53-60'lık skorla girildi. Dördüncü periyotta rakibinin yüksek şut yüzdesiyle oynamasına direnemeyen İzmir ekibi sahadan 75-88 mağlup ayrıldı. Aliağa Petkimspor'da Tyree 26 sayıyla maçın en skoreri oldu.